2022/02/21 | 20:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الإثنين عن إعادة هيكلة أسطولها الجوي بصفقة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة “إيرباص” تشمل 31 طائرة.وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان في مؤتمر صحفي في الكويت “يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة طائرات الشركة من طرازات إيرباص”.وأشار إلى […]

ظهرت المقالة الكويت تعيد هيكلة أسطول الطيران بصفقة إيرباص..



قيمتها 6 مليارات دولار أولاً على الايام نيوز.

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