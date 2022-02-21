طيار قطري ينشر فيديو للحظة هبوطه وسط عاصفة قوية في مطار هيثرو

2022/02/21 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر طيار قطري مقطع فيديو للحظة هبوطه بإحدى طائرات الخطوط القطرية في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية، لندن، تزامنا مع عاصفة "يونيس" القوية التي أثرت على حركة الهبوط في المطار مؤخرًا.

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