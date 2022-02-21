الارهاب يفقد اخر ممراته السرية للتسلل صوب ديالى

2022/02/21 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الاثنين، عن فقدان تنظيم داعش الارهابي اخر ممرات تسلله السرية صوب ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “داعش الارهابي اعتمد لاشهر طويلة في تسلله من صلاح الدين صوب ديالى على ممر سري في عنق منحدرات تلال حمرين يمر بمنطقة الصفرة ومنها الى انجانه ضمن […]

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