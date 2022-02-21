الاعلام الأمني إحباط محاولة تسلل 22 سورياً الى العراق

2022/02/21 | 20:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن إحباط محاولة تسلل 22 سورياً الى غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان، إنه “ضمن مهامها لتامين الحدود العراقية السورية مع بقية القطعات الماسكة واستناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية …

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