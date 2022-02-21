المنتخب العراقي ينفي استدعاء بعض اللاعبين المحترفين

2022/02/21 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المنتخب العراقي، استدعاء بعض اللاعبين المحترفين، ومن بينهم جستن ميرام، للمشاركة في مباراتي الإمارات وسوريا في تصفيات المونديال.

وقال محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي “المدرب عبد الغني شهد، لم يوجه الدعوة لأي لاعب محلي أو محترف”.

وأضاف عماد أنباء استدعاء جستن ميرام المحترف بالدوري الأمريكي، غير صحيحة”.

وتابع “المدرب يمتلك رؤية حول جميع مستويات اللاعبين، ومن ضمنهم ميرام، سيتم إعلان قائمة أسود الرافدين، بعد تحديد مكان المباراة أمام الإمارات”.

وزاد “المدرب عبد الغني شهد، حضر أمس الأحد إلى أربيل، وتابع لقاء أصحاب الأرض مع الشرطة”.

ونوه “المدرب مستمر في متابعة أغلب مباريات الدوري المحلي، ومنح واجبات أخرى لمساعديه في متابعة اللاعبين المحترفين”.

ويحتل المنتخب العراقي، قبل الأخير في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ويحتاج للفوز على الإمارات وسوريا مع تعثر منافسيه في الجولتين المتبقيتين، لحجز بطاقة الملحق.

المصدر: KOOORA

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