جونسون: إنكلترا تنهي الخميس المقبل العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكوفيد

2022/02/21 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الاثنين، إن جميع قيود “كورونا” ستنتهي في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأضاف جونسون أن إنكلترا ستنهي الخميس العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بكوفيد.

وقال إن الجهود التي بذلتها البلاد خلال العامين الماضيين تعني أنها مستعدة الآن للابتعاد عن القيود والتحول إلى موقع المسؤولية الشخصية.

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