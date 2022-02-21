رئيس الأولمبية يوعز بمعالجة ملاكم حصد الميدالية الفضية في بطولة آسيا

2022/02/21 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوعز رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بمعالجة الملاكم علي قاسم الذي أحرز الوسام الفضي في بطولة آسيا بالملاكمة.وذكرت الاولمبية في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، كرمت أبطال منتخب العراق بالملاكمة دون 23 عاماً والذي حقق المركز الخامس في بطولة آسيا باللعبة التي أقيمت فعالياتها في العاصمة […]

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