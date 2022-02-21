من جديد.. خام برنت يتجاوز الـ 96 دولاراً للبرميل

2022/02/21 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مجدداً في الأسواق العالمية لتقترب من 96 دولاراً للبرميل.وبلغ سعر خام بنرت في آخر تحديث 96.19 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر سلة أوبك 92.97 دولاراً.

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خام برنت يتجاوز الـ 96 دولاراً للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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