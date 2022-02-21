بعد غياب ثلاثة مواسم.. الهيئة الادارية لنادي الكرخ تعلن عوده فريق كرتي اليد والسلة

2022/02/21 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن عضو الهيئة الادارية لنادي الكرخ الكابتن حمودي ناصر، اليوم الاثنين، عن عودة فريق كرة اليد وكرة السلة الى مشاركة في دوري العراقي الممتاز بعد غياب ثلاث مواسم .





و اضاف ناصر انه "تم تسديد ديون اللاعبين التي في ذمت نادي الكرخ من خلال ايقاف فرق اليد و سلة".

و اوضح ناصر ان "عودة النشاطات السلة و اليد جاءت بعد ان اطلقت وزارة التربية الراعي للنادي الكرخ المنح المالية"، مؤكدا ان فريق الكرخ باليد و السلة سينافس مثلما كان في السنوات السابقة و وستعاد امجاده الى عصره الذهبي بتكاتف الجميع من الادارة و مدربين و الاعبين".

وكشف ناصر ان "قاعة نادي الكرخ ستكون جاهزة لاحتضان كافة الفعاليات وستكون القاعة نموذجية سيما مع تواجد مدرستي كرة السلة و اليد"

و ختم ناصر حديثه "بالتاكيد لدينا كتاب رسمي بالمشاركة في دوري كرة اليد بعد ان رحب اتحاد اللعبة بالموضوع كوننا نمتلك كنادي الكرخ كافة المعايير التي يطلبها اتحاد كرة اليد لكن بحسب الضوابط وشروط التي على الأندية سيما اننا الفريق الوحيد في بغداد نمتلك قاعة رياضة و التي ستكون مفتوحة الى باقي الاندية مع التمني ان يحسم اتحاد كرة اليد امره باسرع وقت بمشاركة نادي الكرخ".

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