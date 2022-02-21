2022/02/21 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخص بث شائعة وجود حزام ناسف وسط زائري الإمام الكاظم

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