2022/02/21 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، بان ظفيرة كهرباء وراء حريق التهم نصف مليار دينار في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اللجنة التحقيقية الخاصة بحريق سوق المفرق غربي بعقوبة قدمت تقريرها النهائي حول اسباب الحريق وتبين بان ظفيرة كهرباء كانت وراء الكارثة التي تسببت في اندلاع حريق التهم اكثر من 20 محلا لبيع البالة والمواد الغذائية وخسارة نحو نصف مليار دينار وفق تاكيدات المتضررين".واضاف ،ان" ماحدث كارثة وماساة باعتبار السوق مصدر رزق عشرات الاسر منذ سنوات طويلة مؤكدا بانه سعى الى مخاطبة جهات متعددة من اجل دفعهم الى تقديم تبرعات ماادية للتخفيف من وطاة الخسائر الهائلة لاصحاب المحال الذين فقدوا كل متلكاتهم بين ليلة وضحاها".واشار الى ان" حرائق الاسواق وخسائرها المادية الهائلة تتطلب اعادة نظر في ملف خطوط الكهرباء واعتماد اطر السلامة العامة لتفادي حرائق اخرى خاصة لاسيما وإننا مقبلين على فصل الصيف الذي تكون فيه معدلات الحرائق باعلى مستوياتها".

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