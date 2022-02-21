2022/02/21 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wyrc_t_92_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي علاقة تيار الاصلاح بمعمل الحديد في لبنان؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي علاقة تيار الاصلاح بمعمل الحديد في لبنان؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).