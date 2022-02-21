2022/02/21 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفعت أسعار النفط مجدداً في الأسواق العالمية لتقترب من 96 دولاراً للبرميل.وبلغ سعر خام بنرت في آخر تحديث 96.19 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر سلة أوبك 92.97 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع مجدداً ويتجاوز الـ 96 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع مجدداً ويتجاوز الـ 96 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).