باحثون: 6 أخطار في المنزل يمكن أن تهدد للحياة

2022/02/21 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعتبر الربو مرضا تنفسيا مزمنا يتصف بتضيق الشعب الهوائية وزيادة الافرازات المخاطية، إلى جانب تقلص في العضلات وتضيق في القصبات الهوائية.وعلى الرغم من أن العلاجات البسيطة يمكنها إبقاء هذه الحالة المزمنة وغير القابلة للشفاء تحت السيطرة، إذا وقع تناولها كما يوصي الطبيب، إلا أن الأعراض، بما في ذلك الصفير وضيق التنفس، يمكن […]

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