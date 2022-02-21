2022/02/21 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات بغداد تعلن اعتقال "سارق" في الكاظمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال 'سارق' في الكاظمية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال 'سارق' في الكاظمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).