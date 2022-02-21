2022/02/21 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة –الشيخ والغزالة للشاعر حميد سعيد الحلم الأبيض وعنفوان الغربة حسن حمادي الساعدي سأشير بوجيز الكلمة الى ما قرأتهُ في قصيدة الشيخ والغزالة للشاعر حميد سعيد..وهنا يصار الى رؤية ذات طابعين أوّلهما : أنّها عرض لما طرحه في ديوانه- ما تأخر من القول – عموماً .، وفي هذه القصيدة من آراء قرأت بعضها في […]

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