2022/02/21 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجرائم البشرية المشتركة في التلاعب بالغذاء والدواء محمد ثجيل القريشي – واسط لانتشار الأمراض / هل هناك جهات حكومية لملاحقة الأشخاص المتسببين!! سبق وأن كتبنا في مقالة أن الخضروات والفواكه المعدلة وراثيا تسبب امراض خطرة للانسان على المدى البعيد ومن المؤسف في بعض البلدان يقوم الفلاح بسقي والخضروات بمياه الصرف الصحي القذرة فتكبر ليبيعها و […]

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