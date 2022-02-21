2022/02/21 | 21:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تغيير مصطفى عبد الحسين اسمر – ميسان السلام عليكم يا قراء جريدة الزمان الراقية .
ان نسبة 95 بالمئة من العراقيين من ابناء شعبنا العزيز يتكلمون دائما عن متى يتحقق الحق و يكون القانون مكتمل في كل ارجاء العراق فلا فساد و قلة خدمات و..
وظائف متى يتحقق تغيير شامل و ينصف شعبنا اتذكر صديق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تغيير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ان نسبة 95 بالمئة من العراقيين من ابناء شعبنا العزيز يتكلمون دائما عن متى يتحقق الحق و يكون القانون مكتمل في كل ارجاء العراق فلا فساد و قلة خدمات و..
وظائف متى يتحقق تغيير شامل و ينصف شعبنا اتذكر صديق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تغيير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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