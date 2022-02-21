2022/02/21 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيير مصطفى عبد الحسين اسمر – ميسان السلام عليكم يا قراء جريدة الزمان الراقية .ان نسبة 95 بالمئة من العراقيين من ابناء شعبنا العزيز يتكلمون دائما عن متى يتحقق الحق و يكون القانون مكتمل في كل ارجاء العراق فلا فساد و قلة خدمات و..وظائف متى يتحقق تغيير شامل و ينصف شعبنا اتذكر صديق […]

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