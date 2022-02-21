التحالف في اليمن: إصابة 16 شخصًا في هجوم حوثي على مطار الملك عبدالله في جازان

2022/02/21 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 16 شخصًا من جنسيات مختلفة، الاثنين، جراء "عملية عدائية" على مطار الملك عبدالله في جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف في اليمن.

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