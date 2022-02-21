التطورات الروسية الأوكرانية تقفز مجدداً بأسعار النفط العالمية

2022/02/21 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قفزت أسعار النفط العالمية، مساء الاثنين، لتعبر حاجز 96 دولاراً، وذلك في إثر تنامي التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

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