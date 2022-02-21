واشنطن تبحث”خططا” لإجلاء رئيس أوكرانيا في حال الغزو

2022/02/21 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن تباحثوا مع الحكومة الأوكرانية، بشأن خطط لمغادرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف، في حال وقوع غزو روسي.وتحدثت قناة “سي إن بي سي” الأميركية عن التباحث بشأن خطط مغادرة زيلينسكي من كييف، نقلا شخصين قالت إنهما مطلعان على هذه المناقشات.ويأتي بحث […]

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