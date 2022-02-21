تحديث جديد لواتساب ينهي أزمة الصور

2022/02/21 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لطالما شكا كثيرون من مستخدمي “واتساب” من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعانية المطروحة للمستندات.وانتبه تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لهذه المشكلة سريعا، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل على حلها.وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo)، وتابعته /المعلومة/، فإن “واتساب” سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview) أكبر مما سبق، بحيث […]

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