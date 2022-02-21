النفط يتجاوز الـ 96 دولاراً للبرميل

2022/02/21 | 22:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولغ سعر خام بنرت في آخر تحديث 96.19 دولاراً للبرميل.

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