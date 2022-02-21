مستشار الكاظمي يكشف حجم الديون العراقية وموعد سدادها

2022/02/21 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، حجم ديون العراق الداخلية والخارجية واجبة السداد، وموعد انتهاء الدين الخارجي.وقال صالح، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “الديون الخارجية الواجبة السداد أغلبها سينتهي بحلول العام 2028، منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومنها يستهلك …

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