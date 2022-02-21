"هيئة الغذاء" السعودية تحذر من منتجات حليب أطفال

2022/02/21 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من ثلاث منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة "آبوت" الأميركية، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا كورونوباكتر وبكتيريا السالمونيلا

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