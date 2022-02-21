التطبيع وتبيئة إسرائيل - ارام محاميد

2022/02/21 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ارام_محاميد التطبيع وتبيئة اسرائيل كثير من الأفكار الواردة في المقال أدين بها لرفيقي وصديقي الدكتور شريف يونس.



**كادت قلوب الجميع أن تجتمع على شعورٍ واحد، وآرائهم تتوحد على رأيٍ واحد عندما رأوا من هي الدّول "المطبعة حديثًا" مع إسرائيل (المغرب والإمارات والسودان والبحرين) وأكثر مقولة قيلت هي: "هذه الدّول مطبعة كل عمرها من تحت الطاولة".



وتصديقًا لهذه المقولة نشير إلى العلاقة التاريخي ......





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