سعيد مطر، صحافي في ذاكرة الأصدقاء - عبدالرحمن مطر

2022/02/21 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرحمن_مطر أفكر بالراحل سعيد مطر، في ذكرى مرور 19 عشر عاماً على غيابه.



ليس بوصفه أخي، شقيق الروح، ولكن بوصفه انساناً نبيلاً يعرفه الناس أكثر مني، الأصدقاء الذين كان لهم تجربة عيش وعامل حياي غنية معه، برفقته، وفي ظل فضاءات مشتركة كانت لهم فيها عوالم من حياة صنعوها معاً.لم اكتب أي شئ عنه، سوى فصل من روايتي " #سراب_بري ".



كنت في السجن حين رحل، ولم أعلم بذلك إلا بعد عامين.



خلالها مات لي أقرب الأصدقاء #جم ......





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