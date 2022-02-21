2022/02/21 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيثارة تواصل حملة الدفاع عن الصدارة والجوية رابعاً الناصرية – باسم الركابي نجح الشرطة بإضافة الفوز التاسع عشر بازاحة اربيل عن طريقه بركلة الجزاءالتي نفذها هداف الفريق والدوري محمود المواس د71 من المباراة وتحقيق أمر مهم جدا بعدما فرض نفسه كفريق قادر على تدارك المواجهات الصعبة وليعززصدارته 60 ويواصل منافسته على اللقب على بعد17نقطة من […]

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