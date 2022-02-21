2022/02/21 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول الغيث – عبد الحكيم مصطفى فوائد تمتع نادي الزوراء الرياضي بملعب دولي حديث لكرة القدم لا تعد ولا تحصى ..اللاعب هو الطرف الاهم المستفيد من وجود اي منشاة رياضية جديدة لانه هو الذي يمنح هذه المنشاة الحياة الرياضية اذ ان نجاحه في تقديم المستوى الفني المعهود منه ينعكس على مردود الفريق في المنافسة الرسمية […]

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