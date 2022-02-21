2022/02/21 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب ليفربول تكرار لويس دياز تجربة محمد صلاح مع الريدز { لندن- وكالات- قد يكون لويس دياز متأخرا بـ149 هدفا عن النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول، لكن المدرب يورغن كلوب يأمل في مسيرة قوية للكولومبي الذي انضم حديثا إلى الفريق الإنجليزي.وسجل دياز، الذي انتقل من بورتو في يناير/ كانون الثاني الماضي، هدفه الأول […]

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