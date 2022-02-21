2022/02/21 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الخميس، اسباب الانسداد السياسي وتأخير اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تأخير اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وكذلك الأزمة التي حصلت خلال جلسة البرلمان الاولى كان نتيجة مفرزات العملية الانتخابية التي حصلت، وما رافقها من تداعيات".وأضاف، أن "هناك ازمة في رئاسة البرلمان حيث انه من المرجح تغيير كثير من الشخصيات التي ستتولى مناصب في الحكومة الجديدة".وتابع الحياني، أن "الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة وفق المعطيات الحالية ولن تصمد لأكثر من سنة واحدة ثم الذهاب الى اختيار حكومة جديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة ضعيفة.. الفتح: لن تصمد أكثر من سنة في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة ضعيفة.. الفتح: لن تصمد أكثر من سنة في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).