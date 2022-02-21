حسن احمد مدربا جديدا الى فريق النجف خلفا للمستقيل حيدر عبودي

2022/02/21 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد المدرب حسن احمد انه تلقى اتصالا هاتفيا من ادارة نادي النجف من اجل تسلم الفريق خلفا للمدرب المستقيل حيدر عبودي و منح موافقته على تدريب الفريق.

و اشار حسن احمد الى انه على دراية تامة بفريق النجف كونه دربه الموسم السابق فضلا عن ان لديه مقبولية من قبل جماهير غزلان البادية النجفية .

و ختم حسن احمد حديثه ان يوم غد سيتكون اول وحدة تدريبية سيخوضها مع فريقه النجف استعدادا الى مباريات الدوري الممتاز بجولته ٢٣ التي تنطلق يوم الخميس ٢٤ من الشهر الجاري

يذكر ان حسن احمد تمت اقالته من تدريب فريق الكرخ بعد النتائج غير مرضية للفريق في بطولة الدوري الممتاز

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