تحذيرات من الاتحاد الأوروبي لموسكو من الاعتراف بانفصاليي أوكرانيا

2022/02/21 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنّ التكتل على استعداد للردّ في حال اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.وقال بوريل بعدما التقى وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: “ندعو الرئيس بوتين إلى احترام القانون الدولي واتفاقيات مينسك ونتوقع منه ألا يعترف باستقلال لوغانسك […]

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