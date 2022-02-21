مدرب بايرن ميونيخ السابق يحذر من رحيل “نوير”

2022/02/21 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال فيليكس ماجات، المدرب الألماني المخضرم، إنه يعتقد أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أهم من روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حذر فيها المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، من رحيل نوير، عن الفريق الألماني، وقال إن رحيله قد يتسبب في مشكلة كبيرة.وأكد ماجات، أن نوير، […]

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