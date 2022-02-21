التربية تعلن نتائج الدور التمهيدي للمرحلة الابتدائية في محافظة البصرة

2022/02/21 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحان الخارجي (الدور التمهيدي) للمرحلة الابتدائية ، في محافظة البصرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنها تعلن نتائج الامتحان الخارجي (الدور التمهيدي) للمرحلة الابتدائية ، في محافظة البصرة للعام الدراسي (2021 ـ 2022).للاطلاع على النتائج (اضغط هنا)

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