2022/02/21 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ عبد الكريم الماشطة أحد رواد التنوير في العراق محمد جواد فارس من يريد الخبز والعمل والمدارس والمستشفيات والمصانع بدلا من القنابل والمنشأت الحربية والقواعد العسكرية فليصوت للشيخ عبد الكريم الماشطة” انتخابات مجلس النواب العراقي 19 في كتابه عن الشيخ عبد الكريم الماشطة يربط الاستاذ الكاتب الباحث أحمد الناجي جدلية المعرفة في تاريخ الشيخ الماشطة […]

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