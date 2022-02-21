2022/02/21 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن حسين جواد الصحفي المخضرم والصديق نجوم منطفئة في سماء ذاكرة الغريب ضياء خضير لم أكن قبل مجيئي إلى جبيل اللبنانية عام 2015 ومجاورتي في السكن لأبي علاء، محسن حسين جواد، قد عرفت الرجل عن كثب.كنت اسمع به واقرأ له اشياء متفرقة حينما كان في وكالة الأنباء العراقية، واحدا من مؤسسيها وأعمدة نجاحها، وحين […]

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