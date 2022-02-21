2022/02/21 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترشيد الإنجاب من أجل حياة أفضل – أماني النداوي تحديد أعداد المواليد الجدد لم تعد قراراً شخصياً يخص الأسرة وحدها، بل يفترض أن يكون موضوع الإنجاب قراراً وطنياً يعتمد الترشيد والتخطيط والتوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية والخدمات المتوفرة، وبالأخص في البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار والصراعات والفساد.إن ظروف الحياة الجديدة المعقدة قد […]

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