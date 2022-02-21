مكملات شائعة تساعد في تحسين صحة الجلد وعلاج هشاشة العظام

2022/02/21 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يُعد سرطان الغدة القنوي للبنكرياس (PDA) أحد أكثر السرطانات التي تصيب الإنسان فتكا، ولا توجد خيارات علاجية فعالة إكلينيكيا لهذه الحالة.ويوصف سرطان الغدة القنوي للبنكرياس بأنه النوع الأكثر شيوعا في سرطانات البنكرياس، ويمكن أن يحدث في أي مكان على طول البنكرياس، وهو شديد العدوانية ويمكن أن ينتشر بسرعة إلى الأعضاء المحيطة والكبد.[…]

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