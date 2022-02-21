إصابة 16 مدنياً بقصف شنه الحوثيون على مطار الملك عبدالله في جازان

2022/02/21 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن اليوم الإثنين، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله، (الحوثيون) اتجاه مطار الملك عبدالله في جازان جنوب السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وذكر التحالف أن 16 مدنيا أصيبوا بالشظايا إثر إسقاط المسيرة، مشيرا إلى أن الطائرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد التحالف في بيانين نقلتهما وسائل الإعلام السعودية، أن الإصابات وقعت بين المسافرين والعاملين في المطار من جنسيات مختلفة.

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