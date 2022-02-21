2022/02/21 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال أربعة عناصر من "داعش" في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها الاستخبارية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعملية استباقية نفذت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص نجح في هذه العملية، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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