اعتقال امرأة تنتحل صفة 'ضابط شرطة' في النجف

2022/02/21 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، الاثنين، عن اعتقال امرأة تنتحل صفة "ضابط شرطة".

وقالت المديرية في بيان، إن "مفرزة من الشرطة القضائية بالاشتراك مع مفرزة من قسم الشؤون الداخلية والامن القت القبض على مشتبه بها داخل ساحة محكمة جنايات النجف ولدى تفتيشها ضبطت بحوزتها هوية ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب تعود لها وبنسختين مع كي كارد بنسختين مع صك فاغ".

وأضافت أن "المعتقلة ادعت انها تركت الخدمة وانها حضرت لوجود جلسة محاكمة خاصة بشقيقها الموقوف وفق المادة 32 مخدرات وقد حكم عليه من قبل محكمة الجنايات بثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين دينار".

واشارت الى أن "المفارز سارعت الى البحث عن سيارتها وتم تفتيش الساحات المحيطة بالمحكمة وعثر على مركبتها نوع أوباما وضبط بداخلها مسدس 16 ملم نوع كرواتي مع 16 اطلاقة وكمية من مادة الكرستال المخدرة ومواد تعاطي مع أربعة جوازات سفر لا تعود للمتهمة مع مجموعة من هويات الاحوال المدنية وشهادات جنسية وكي كارد تركي واعترفت انها تعود لها".

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