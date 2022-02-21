سناب شات يطلق ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

2022/02/21 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منصة سناب شات عن طرح ميزة جديدة تشبه نظام الأصدقاء التي تسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق لمدة 15 دقيقة أو بضع ساعات.وتهدف الميزة العالمية الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في البحث عن أصدقائهم، أثناء استمرارهم في استئناف حياتهم الاجتماعية.ويمكن استخدامها للأشياء اليومية مثل التأكد من عودة صديقك […]

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