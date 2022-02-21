"درونز" متطورة لتأمين مياه الخليج بمساعدة إسرائيلية.. قائد الأسطول الخامس يوضح لـCNN

2022/02/21 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، لـCNN، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإضافة قدرات مراقبة إضافية في منطقة الخليج باستخدام أنظمة تكنولوجيا غير مأهولة والتي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

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