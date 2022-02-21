خبير اقتصادي يرجح تصدير غاز كوردستان إلى أوروبا في غضون 3 سنوات

2022/02/21 | 22:54 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار اقتصادي في برلمان كوردستان اليوم الاثنين إن إقليم كوردستان قد يبدأ بتصدير غازه إلى أوروبا في غضون ثلاث سنوات.

وقال أرشد طه، وهو خبير اقتصادي، في حديث لكوردستان 24، إن من المتوقع أن تصل صادرات إقليم كوردستان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأضاف أن شركة دانة غاز تعمل على زيادة إنتاج الغاز في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يعزز الصادرات المحتملة للغاز.

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