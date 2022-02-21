توضيح أمني حول حادثة بئر

2022/02/21 | 22:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، إنقاذ طفل ووالده سقطا في بئر داخل مرقد ديني في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان، أنّ "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مع والده بعد سقوطهما داخل بئر مرقد الإمام عمران بن علي في محافظة بابل".

وأضاف البيان، أنّ "فرق الإنقاذ تمكنت من النزول إلى قعر البئر في المرقد الديني وإخراج الطفل أولاً ثم والده ليتم تقديم الإسعافات الأولية والتأكد من سلامتهما صحيًا".

ويخضع البئر إلى عمليات صيانة حيث كان خاليًا من الماء لحظة وقوع الحادثة، وفق مصدر كشف بعض التفاصيل.

وقال المصدر لـ "الترا عراق"، إنّ "الطفل سقط أثناء جلوسه على حافة البئر لالتقاط الصور قبل أن ينزل والده لإنقاذه"، مشيرًا إلى أنّ عملية الإنقاذ "جرت على الفور ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق".

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