الرئيس الروسي يعلن اعتراف بلاده بجمهوريتي ’دونيتسك’ و ’لوغانسك’ داخل أوكرانيا

2022/02/21 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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بوتين يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

بوتين يوقع على مرسومين باعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

بوتين: قادة أوكرانيا لم يستطيعوا إقامة دولة حقيقية ما أدى لاعتمادهم على الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة

بوتين: أوكرانيا تقع تحت السيطرة الأمريكية وأصبحت دولة غير مستقلة

بوتين: قوى أجنبية تدير الأمور في أوكرانيا في كل مستويات السلطة

بوتين: مواطنو القرم قاموا بخيارهم الحر وسلطات أوكرانيا لم تستطع فعل شيء سوى دعم مجموعات تخريبية

بوتين: إذا تمكنت أوكرانيا من إنتاج أسلحة دمار شامل فسيكون لذلك تأثير كبير على أوروبا كلها

بوتين: إذا تمكنت أوكرانيا من صنع أسلحة دمار شامل فإن الوضع العالمي سيتغير جذريا ولا يمكننا تجاهل ذلك

بوتين: الولايات المتحدة وحلف الناتو يقومان باستغلال الأراضي الأوكرانية كساحة للعمليات العسكرية

بوتين: في الوثائق الأوروبية الأساسية هناك بند هام جدا هو عدم تعزيز أمن دولة ما على حساب أمن دول أخرى

بوتين: أميركا وحلف الأطلسي حوّلا أوكرانيا إلى مسرح للحرب

بوتين: انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو سيشكل خطرا على الأمن الروسي

بوتين: الطائرات المسيرة الأميركية التي تحلّق في أجواء أوكرانيا تتجسس دائما على روسيا

بوتين: وعود عدة قُدمت لنا بعدم توسيع "الناتو" شرقا لكن الذي حدث هو العكس، والحلف يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة تعمل على تأسيس قواعد عسكرية في أوكرانيا وهذا تهديد لنا

بوتين: تم نشر أنظمة صواريخ أميركية في أوكرانيا يمكنها ضرب المناطق الروسية حتى "فولغاغراد"

بوتين: الغرب يهدد بفرض عقوبات وأعتقد أنهم سيفرضونها في كل الأحوال وسيختلقون الحجج للقيام بذلك

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