2022/02/21 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. وزير التعليم يصدر توجيهات الى الجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/21 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. وزير التعليم يصدر توجيهات الى الجامعات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. وزير التعليم يصدر توجيهات الى الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).