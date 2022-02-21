2022/02/21 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k7hwQ0aRPPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستراتيجية جديدة لخفض نسبة الفقر في العراق | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستراتيجية جديدة لخفض نسبة الفقر في العراق | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).