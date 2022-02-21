القبض على 4 من عناصر داعش في بغداد

2022/02/21 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها الاستخبارية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعملية استباقية نفذت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، …

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